В Старом городе Иерусалима произошла стрельба

Стрельба произошла у полицейского участка в Старом городе Иерусалима, подозреваемый ликвидирован, пишет газета The Jerusalem Post.

По данным газеты, в результате нападения пострадали несколько человек. После инцидента ворота Старого города закрыли.

Кроме этого, по данным израильской полиции, в данный район стягиваются крупные силы правопорядка под командованием начальника полиции Иерусалима.

До этого боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — и группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима» — вооруженное крыло «Исламского джихада» (организация запрещена в России)) объявили об очередных ракетных ударах по израильскому городу Ашкелон.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. До сих пор остается неизвестной судьба заложников-граждан Израиля, их число может достигать 150.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».