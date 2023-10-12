Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Старом городе Иерусалима произошла стрельба

Jerusalem Post: в Старом городе Иерусалима произошла стрельба

Стрельба произошла у полицейского участка в Старом городе Иерусалима, подозреваемый ликвидирован, пишет газета The Jerusalem Post.

По данным газеты, в результате нападения пострадали несколько человек. После инцидента ворота Старого города закрыли.

Кроме этого, по данным израильской полиции, в данный район стягиваются крупные силы правопорядка под командованием начальника полиции Иерусалима.

До этого боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — и группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима» — вооруженное крыло «Исламского джихада» (организация запрещена в России)) объявили об очередных ракетных ударах по израильскому городу Ашкелон.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. До сих пор остается неизвестной судьба заложников-граждан Израиля, их число может достигать 150.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий