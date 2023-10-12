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Овсянникова сообщила, что ее отравили в Париже

В Париже расследуют возможное отравление экс-редактора ТВ Овсянниковой

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Дмитрий Мальтера/«Газета.Ru»

Прокуратура Парижа расследует возможное отравление бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

«[Овсянникова] сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что им передали показания потерпевшей, расследование поручили судебной полиции.

Агентство AFP, ссылаясь на источник, пишет, что на ручке двери своей парижской квартиры Овсянникова обнаружила некий порошок. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пробы порошка отправлены на экспертизу, квартиру экс-редактора обыскивают.

До этого Овсянникова обжаловала решение суда заочно приговорить ее к 8,5 года лишения свободы, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о российских Вооруженных силах РФ.

Ранее сообщалось, что бывший муж Марины Овсянниковой хочет лишить ее родительских прав.

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