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На Крымском мосту временно приостановили движение транспорта

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на переправе.

Согласно полученной информации, проезд был ограничен в 18:57 (совпадает с мск). В 19:30 появилось сообщение, согласно которому все ограничения сняты и движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено.

При этом никакие подробности, включая причины произошедшего, не уточняются.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о срабатывании в городе сирен воздушной тревоги. В своем Telegram-канале глава населенного пункта предупредил жителей о возможной опасности и опубликовал ролик о мерах, которые необходимо принять гражданам в подобной ситуации.

12 октября украинские военные нанесли удары по двум селам в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, обстрелу подверглись населенные пункты Азаровка и Демьянки.

По данным главы области, в результате атаки никто не пострадал. Тем не менее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли урон производственным помещениям, жилому дому и сельскохозяйственному предприятию.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) сообщили об обрушении моста в результате атаки украинских военных.

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