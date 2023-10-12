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Многодетная мать с 800 татуировками не может устроиться на работу 20 лет

LADBible: британка с 800 татуировками 20 лет не может найти работу

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Melissa Sloan

Британка с 800 татуировками рассказала, что не может устроиться на работу уже 20 лет, пишет LADBible.

Как рассказала 45-летняя Мелисса Слоан, потенциальным работодателям не нравится ее внешний вид. Всему виной татуировки женщины — только на лице их около 100 штук.

«Когда я прихожу на собеседования, на меня смотрят и говорят: «Что это?». Как будто я не человек», — жалуется Мелисса.

Слоан очень хочет найти работу и доказать всем, что она хороший специалист, а внешность никак не влияет на выполнение профессиональных обязательств.

Британке предлагали стать уборщицей, но ей хочется стать адвокатом по уголовным делам, потому что раньше у нее самой всегда были проблемы с полицией.

Кроме того, у Мелиссы с мужем семеро детей, и они планируют завести еще одного, поэтому лишние деньги семье точно не помешают, считают супруги.

Ранее Дэвид Бекхэм сделал новую татуировку в честь жены.

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