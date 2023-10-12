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В Госдуме заявили о возможном повышении тарифов на газ на 5,5%

Депутат Ананских: в 2024 году тарифы на газ могут вырасти на 5,5%

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В 2024 году в России тарифы на газ могут вырасти на 5,5%. Это вызвано, в том числе, затратами на программу газификации, пояснил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Повышение тарифов запланировано только на второе полугодие, отметил депутат. Он напомнил, что в этом году тарифы не менялись. Необходимость этого шага парламентарий объяснил потребностью отрасли.

«Нужно не только повышать зарплату сотрудникам отрасли. Мы знаем, что работает очень большая программа по подключению домов к газу… Это огромные вложения. По большому счету, государство тянуло с повышением как можно дольше», — отметил Ананских.

Повышая тарифы, государство «завуалированно поднимает налоги на газ», отметил в свою очередь директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. «Одновременно с повышением тарифов повышается еще ставка налога на газовые компании… То есть, условно говоря, эти деньги частично будут переданы государству», — пояснил он.

Напомним, ФАС запланировала повышение стоимости газа в России на 8% в ближайшие два года. В прошлый раз стоимость газа повышали в России в декабре 2022 года — на 8,5%. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Россиян ранее также предупреждали о возможном росте коммунальных платежей без индексации тарифов.

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