Упавший под Белгородом беспилотник ВСУ убил дочь журналиста Sputnik

Раненными при ударе украинского беспилотника в районе Белгорода оказались 29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи его жена Олеся. Погибла четырехлетняя дочь супругов, сообщил РИА Новости генеральный директор медиагруппы »Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он уточнил, что Акифи с женой находится в реанимации. Вместе с четырехлетней Аминой погибли ее бабушка и дедушка по материнской линии.

Гендиректор медиагруппы отметил, что делается все возможное, чтобы помочь семье, решается вопрос о перевозке раненых в Москву.

Киселев напомнил о других потерях в журналистских рядах: об Андрее Стенине, Ростиславе Журавлеве.

12 октября стало известно, что число погибших в результате падения беспилотника в Белгороде увеличилось до трех. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Погиб ребенок, который попал под завалы.

Глава региона отметил, что БПЛА упал после поражения системами ПВО. В результате падения обломков оказались разрушены два жилых дома, еще несколько жилых домов и автомобилей — повреждены.

Ранее посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР.