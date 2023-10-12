Россиянин похитил у родителей девочку с аутизмом и изнасиловал ее

В Нижнем Новгороде 44-летнего мужчину подозревают в изнасиловании десятилетней девочки. Об этом сообщает Ni Mash.

В день инцидента ребенок находился в комнате с матерью, но в какой-то момент она отвлеклась и дочь выбежала из помещения. Вскоре школьницу перехватил насильник. Родительница заметила его, но не смогла догнать.

Чтобы найти пропавшую девочку с аутизмом, волонтеры организовали поиски. Добровольцы и полицейские обыскали улицу, но найти ребенка не удалось, поэтому они приступили к поквартирному обходу.

В результате полиция обыскала жилье одного из соседей и обнаружила девочку в нише под диваном. Выяснилось, что мужчина изнасиловал похищенную, затем спрятал от гостей там, где ее нашли.

Россиянин задержан. Подозреваемый во всем сознался. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который несколько лет снимал порно с несовершеннолетними.