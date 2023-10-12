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Число погибших в секторе Газа сотрудников ООН выросло до 12

12 сотрудников БАПОР погибли с начала конфликта в Израиле

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Двенадцать сотрудников Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в Газе с 7 октября, сообщила организация в соцсети X.

В БАПОР выразили соболезнования родным погибших и заявили, что сотрудники ООН и гражданские лица должны находиться под постоянной защитой.

Накануне замдиректора БАПОР по делам сектора Газа Дженнифер Остин заявила об 11 погибших сотрудниках. По информации агентства, в числе погибших — пять учителей, врач, инженер, психолог-консультант и три вспомогательных сотрудника.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС объявило об операции против Израиля «Наводнение Аль-Аксы».

В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и наносят авиаудары по объектам на территории сектора.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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