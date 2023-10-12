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Портрет патриарха Кирилла добавили на картину с «Троицей»

Портрет патриарха Кирилла добавили на картину с иконой «Троицы» Андрея Рублева

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Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла поместили на картину с «Троицей» Андрея Рублева (XV век). На это обратил внимание бывший священник, ныне богослов Андрей Кураев, соответствующий пост опубликован в его блоге.

Пресс-служба Русской Православной церкви опубликовала фотографии с очередного заседания Священного синода в Даниловском монастыре. На одной из них — картина с изображением патриарха на фоне знаменитой иконы Рублева.

«Этот [патриарх] уже обожился и стал четвертым лицом Троицы прямо при жизни. Патриарх Кирилл держит такой портрет в своей резиденции в Даниловом монастыре», — написал Кураев в своем блоге.

Оригинальную икону «Троицы» иконописца, преподобного Андрея Рублева в июне этого года перевезли из государственной Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде, для которой она и была написана в XV веке.

Ранее стала известна дальнейшая судьба иконы «Троица».

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