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В Госдуме рассказали о работе над мерами поддержки многодетных семей

Вице-спикер Кузнецова: в Госдуме работают над мерами поддержки многодетных семей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Госдуме работают над тремя законопроектами, которые направлены на поддержку многодетных семей в России, рассказала «Парламентской газете» вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Единый статус для многодетных семей необходим. Кроме того, нельзя забывать о молодой семье, без которой не будет многодетной. Среди предложений — законодательно определить, что такое «студенческая семья», а также меры по повышению эффективности действующих госпрограмм», — отметила депутат.

Она также рассказала о работе над проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы в части поддержки семей. По ее словам, несмотря на то, что проект бюджета «формируется в непростой ситуации», депутатам удалось сохранить прежний уровень социальных обязательств и выплат. Прежде всего в стране повысят размер материнского капитала, уточнила вице-спикер Госдумы.

«Но меня очень тревожат некоторые статьи. Например, финансирование поддержки молодых семей в жилищной сфере немного увеличили, но этот рост гораздо ниже, чем планировалось раньше. В ближайшее время мы проведем работу на эту тему, обсудим причины и возможности», — добавила Кузнецова.

В конце сентября депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник предложил расширить налоговые льготы для многодетных семей в отношении личного транспорта. По его мнению, они должны распространяться на два семейных автомобиля и быть едиными для всей России.

Ранее в Госдуме призвали освободить некоторых арендодателей от уплаты налогов.

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