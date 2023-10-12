Пенсионерка из Петербурга приняла ванну и попала в реанимацию

Жительница Петербурга получила обширный ожог тела из-за кипятка в ванной. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на Ленинской улице. Пожилая женщина решила искупаться, но во время процедуры вместо теплой воды потек кипяток.

В результате 66-летнюю женщину госпитализировали. У нее диагностировали ожог 40% поверхности тела. Травмы второй-четвертой степени зафиксировали на ягодицах и ногах.

На данный момент пациентка находится в реанимации. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Произошедшее находится на контроле у правоохранительных органов. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казахстане ребенок облился кипящим супом в детском саду и попал в реанимацию.