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Пенсионерка из Петербурга приняла ванну и попала в реанимацию

В Петербурге пенсионерка получила сильные ожоги в ванной

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Жительница Петербурга получила обширный ожог тела из-за кипятка в ванной. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на Ленинской улице. Пожилая женщина решила искупаться, но во время процедуры вместо теплой воды потек кипяток.

В результате 66-летнюю женщину госпитализировали. У нее диагностировали ожог 40% поверхности тела. Травмы второй-четвертой степени зафиксировали на ягодицах и ногах.

На данный момент пациентка находится в реанимации. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Произошедшее находится на контроле у правоохранительных органов. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казахстане ребенок облился кипящим супом в детском саду и попал в реанимацию.

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