Пенсионерка из Петербурга приняла ванну и попала в реанимацию

Жительница Петербурга получила обширный ожог тела из-за кипятка в ванной. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел в доме на Ленинской улице. Пожилая женщина решила искупаться, но во время процедуры вместо теплой воды потек кипяток.
В результате 66-летнюю женщину госпитализировали. У нее диагностировали ожог 40% поверхности тела. Травмы второй-четвертой степени зафиксировали на ягодицах и ногах.
На данный момент пациентка находится в реанимации. Врачи оказывают ей необходимую помощь.
Произошедшее находится на контроле у правоохранительных органов. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Казахстане ребенок облился кипящим супом в детском саду и попал в реанимацию.