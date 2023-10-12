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В природном парке Красноярского края подросток сорвался с вершины скалы

Подросток упал с вершины скалы в национальном парке в Сибири

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Красноярском крае юноша получил травму головы, упав с высоты в национальном парке. Об этом сообщается в группе КГКУ «Спасатель» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 11 октября на территории национального парка «Красноярские Столбы». Помощь спасателей и эвакуация понадобились подростку 2006 года рождения.

Как уточняется, несовершеннолетний любитель активного отдыха пострадал, сорвавшись с вершины скалы Бабка, Внучка. Максимальная высота на этом участке местности достигает 30 метров.

«В результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лица. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам», — уточнили в пресс-службе организации.

Ранее в США 14-летний подросток выжил, упав в Гранд-Каньон.

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