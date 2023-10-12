Врач объяснила, существуют ли продукты, которые помогут мобилизовать иммунитет осенью

Существует мнение, что есть «волшебные» продукты, которые могут помочь избежать болезней. Особенно это касается осенне-зимнего периода. На самом деле, важность заключается не столько в конкретных продуктах, сколько в их количестве и соблюдении ряда несложных правил сбалансированного питания. Об этом «Газете.Ru» рассказала Шафаг Садыгова, врач-гастроэнтеролог, диетолог группы компаний BestDoctor.

«Одним из универсальных планов питания, который можно соблюдать в любое время года — средиземноморская диета. Основа данного питания — растительные продукты, включая овощи и фрукты, орехи, фасоль и прочие бобовые, цельнозерновые продукты, а также оливковое масло, специи и травы», — объяснила она.

После лета все реже в рационе присутствуют ягоды и фрукты, норма которых составляет 250 граммов в сутки, а также овощей, норма которых равна 400 граммов в сутки. Важно не забывать включать их в рацион на ежедневной основе, причем не только в осенне-зимний период, но и на протяжении всего года, отметила врач.

«При этом фрукты и овощи, а также орехи, семена и растительные масла — это еще и лучшие источники витаминов Е и C. Фенольные соединения, которые играют важную противовирусную роль, в изобилии присутствуют в таких продуктах, как ягоды, орехи, кофе, чай и цельнозерновые продукты», — подчеркнула Садыгова.

В меньшем объеме средиземноморская диета предусматривает потребление животных белков, при этом предпочтение отдается рыбе и морепродуктам, которые содержат наибольшее количество омега-3. Главным образом жирная морская рыба — сельдь и лососевые, сардины, тунец, скумбрия.

«Этот план питания предусматривает и другие продукты, содержащие полезные жиры — оливковое масло, авокадо, орехи. Такой рацион снижает риск развития воспалительных процессов. А если блюда из рыбы или мяса дополнять ломтиками лимона, который содержит большое количество витамина С, можно обеспечить антиоксидантный эффект. Ежедневно либо несколько раз в неделю можно включать в рацион птицу, яйца, сыр и молочные продукты. А вот красное мясо рекомендуется употреблять менее 2 порций в неделю, при этом переработанное — менее 1 раза в неделю», — заявила врач.

Уменьшить риски простудных заболеваний и вирусных инфекций можно с помощью обычной воды. Во-первых, употребление достаточного количества чистой питьевой воды помогает наладить обменные процессы. Во-вторых, она способствует выведению из организма вредных веществ.

«И последнее, о чем не стоит забывать в осенне-зимний период — физическая активность, которая важна не только для снижения или набора веса, но и для поддержания иммунитета. Поэтому рекомендуется уделять не менее 150-200 минут в неделю умеренным физическим нагрузкам», — резюмировала она.

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