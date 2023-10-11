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Крыша обрушилась в шахте в Пермском крае

В Пермском крае в результате обрушения кровли в шахте рудника погиб один человек

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В шахте Усть-Яйвинского рудника в Пермском крае произошло обрушение кровли, передает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС России по региону.

«12 октября в 00 часов 08 минут (22:08 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение об обрушении в шахте. <...> Установлено, что произошло обрушение кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники», — сказано в сообщении.

По данным МЧС, в шахте было 83 человека. В результате случившегося погиб один человек.

На месте происшествия работают 27 спасателей, восемь единиц техники, из них от МЧС РФ — 14 человек и три единицы техники.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» обрушилась порода.

До этого сообщалось, что землетрясение спровоцировало в Якутии обрушение на шахте.

Ранее на шахте в Бурятии произошел взрыв.

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