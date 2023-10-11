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ХАМАС утверждает, что освободил из плена израильтянку и ее детей

Аl Jazeera: ХАМАС заявил об освобождении из плена израильтянки и ее детей

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что освободила израильтянку с двумя детьми, которые находились в заложниках. Об этом сообщает телеканал Аl Jazeera.

«Появились кадры того, что, по словам группировки «Бригады Аль-Кассам» ХАМАС, является освобождением израильтянки и ее детей», — пишет телеканал.

Как он отмечает, на кадрах, которые сняты издалека, видны женщина и дети, а также уходящие мужчины, предположительно боевики ХАМАС. Женщина и дети находятся на открытой местности возле забора, который, подчеркивает Аl Jazeera, может быть границей между Израилем и сектором Газа.

Комментариев израильской стороны пока нет.

11 октября сообщалось, что Турция ведет с палестинским движением ХАМАС переговоры об освобождении удерживаемых бойцами организации людей.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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