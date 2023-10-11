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В Липецке стартовал пробег на электроавтомобилях

Новый маршрут проекта «Путешествуй по России» пройдет по регионам Черноземья

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Пресс-служба Сбера

В Липецке стартовал новый этап проекта Сбера «Путешествуй по России», на этот раз его маршрут проложен по регионам Черноземья, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Событие приурочено к открытию в областном центре первой быстрой электрозарядной станции (ЭЗС) «СберСервис».

В компании отмечают, что впервые в России автопробег проходит на электроавтомобилях бренда Evolute, которые собираются на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

В Сбере уточнили, что новая быстрая электрозарядная станция позволит владельцам электрокаров зарядить батарею автомобиля всего за 20 минут на 80%.

Участники автопробега — журналисты и блогеры — посетят достопримечательности, расположенные в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.

Среди них — уникальный археологический парк «Аргамач-Пальна», усадьба «Скорняково-Архангельское», центр Романской игрушки, музей-заповедник «Костенки», природный комплекс «Белый колодец», Воронежский биосферный заповедник, музей-усадьба Сергея Рахманинова и другие туристические объекты Черноземья.

Проект «Путешествуй по России» направлен на развитие внутреннего туризма и привлечения внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов. Первый этап состоялся в августе. В нем приняли участие 20 журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов России. Они проехали по трем главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида». Общая протяженность поездки составила более 3,6 тыс. км.

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