Печерский суд Киева увеличил сумму залога до 189 миллионов гривен ($5,1 миллиона) подозреваемому в коррупции бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову, пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, частично избрав бывшему замминистра обороны Вячеславу Шаповалову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 189 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что прокуратура просила определить залог в размере 250 миллионов гривен ($6,8 миллиона).

1 февраля текущего года сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении троим чиновникам, включая бывшего замглавы Минобороны Вячеслава Шаповалова, после скандала с закупками в ведомстве. В тот же день Шаповалову предъявили обвинение в препятствовании деятельности армии.

До этого Государственное бюро Украины (ГБР) сообщило, что раскрыло схему масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для украинской армии.

Ранее дипломат признал раздражение Запада из-за коррупции на Украине.