«Отдает декоммунизацией»: в КПРФ выступили против переименования сквера Энгельса в Екатеринбурге

Члены Свердловского обкома КПРФ выступили против переименования парка имени Энгельса в Екатеринбурге. Первый секретарь обкома, зампредседателя заксобрания региона Александр Ивачев заявил «Газете.Ru», что инициатива властей о переименовании территории «отдает декоммунизацией». Одно из предложенных новых названий — «Учительский парк» — коммунисту нравится, но он предлагает назвать так любой другой объект в городе.

«Категорически нравится это название. Я считаю, что и в Академическом районе, и в Солнечном, и во многих других частях нашего города парк или сквер с таким названием был бы уместен. Но речь идет о том, что предлагается переименовать парк, который без малого 90 лет носит название Фридриха Энгельса. Как парк он был сформирован именно под этим названием, нет какого-то другого исторического названия, с 37-го года парк так называется. Это советское наименование, и все это отдает определенной декоммунизацией. Мы считаем, что это абсолютно неуместно, тем более жителей, как всегда, никто ни о чем не спрашивает. Уже начинают вкидывать, как чуть ли не решенный вопрос, С кем я только ни общался — все жители города говорят о том, что, переименовывать нельзя, надо оставить все как есть. Новые объекты, пожалуйста, называйте, как хотите. «Учителей» — прекрасное название, против ничего не имею», — сказал Ивачев.

Он отметил, что у России нет «проблем с представителями немецкого народа», поэтому возможность переименования парка из-за немецких корней Энгельса он также не рассматривает.

«У нас и улица Энгельса есть. Давайте Маркса переименуем, а еще есть Бебеля, Цеткин по-моему есть у нас улица. Давайте на этом основании всех представителей, уроженцев других государств будем переименовывать. Ну что за бред вообще. Это не повод», — считает коммунист.

На вопрос о том, выступают ли члены обкома за переименование Екатеринбурга в Свердловск, Ивачев заявил, что «сейчас не время для раскалывания общества идеями о переименованиях».

«Давайте оставим устоявшиеся топонимы в покое и не будем их трогать. Любое переименование всегда будет иметь своих сторонников и противников. Соотношение может быть разное. В данном случае, я думаю абсолютное большинство против переименования, но есть и те, кто за. И, значит, мы сейчас начнем внутри своего общества сталкивать людей лбами, создавая никому не нужную на пустом месте напряженность. Зачем? Цель какая? Особенно в нынешней ситуации, когда мы в тяжелом положении и в противостоянии с целым рядом стран Запада находимся», — заключил Ивачев.

Ранее в КПРФ предложили ввести трудовые суды.