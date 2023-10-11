Грязную полураздетую девочку нашли прохожие на улице в Братске

В Иркутской области во дворе дома по улице Воинов-Интернационалистов в Братске прохожие обнаружили грязную полураздетую девочку, ребенок гулял в одной куртке и резиновых сапогах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Народные новости».

Девочку без сопровождения взрослых заметили прохожие, ребенок гулял на детской площадке, из одежды на ней была куртка, резиновые сапоги и нижнее белье.

«Всем органам плевать на семью наркоманов. Полицию вызвал», — написал братчанин, опубликовавший фото девочки в соцсетях.

По данным местных СМИ, к моменту приезда полиции на улице появилась мать ребенка, женщина сообщила, что в момент происшествия в квартире находились двое ее маленьких детей, а старшая дочь была в школе. В какой-то момент мать заснула, а одна из дочерей оделась и отправилась на самостоятельную прогулку.

При этом соседи семьи говорят, что многодетные родители злоупотребляют спиртным и запрещенными веществами. После появления фото ребенка в социальных сетях, проверку инцидента проведет прокуратура Братска.

Ранее под Красноярском многодетная мать выбросила новорожденную дочь в выгребную яму.