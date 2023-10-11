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Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж

ФСБ попросило Лефортовский суд Москвы арестовать иностранца Тиллозода за шпионаж

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Shutterstock

Следствие попросило Лефортовский суд Москвы арестовать иностранного гражданина по фамилии Тиллозода по делу о шпионаже. Об этом пишет РИА Новости.

Суть обвинения, а также данные о личности фигуранта дела суд не раскрыл. Осужденным за шпионаж обычно грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

До этого жителя Херсонской области задержали по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с украинской разведкой. Согласно полученной информации, мужчина снабжал разведку Украины данными о российских военнослужащих. Главным образом речь идет о действиях и местах дислокации солдат в зоне специальной военной операции на Украине.

Накануне сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских властей. По данным ФСБ, гражданин сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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