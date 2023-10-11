В России разрабатывают малоинвазивный датчик для определения уровня сахара

В России разрабатывается малоинвазивный датчик, который будет крепиться на плечо для автоматического снятия показателей глюкозы. Предполагается, что считанные данные прибор будет по Bluetooth передавать на смартфон, рассказала телеканалу «360» первый заместитель гендиректора компании «ЭЛТА» Екатерина Аргир.

Сегодня подобные датчики есть в продаже, но только западного образца, пояснила Аргир. «В настоящее время мы выходим на клинические исследования, — рассказала она. — Я думаю, что скоро сможем предложить данный продукт российского производства».

Также планируется выпустить глюкометр, который будет через приложение на смартфоне передавать данные в «облако». По планам, это позволит врачу оперативно считывать данные и корректировать лечение.

Такие современные подходы помогут людям с диабетом, которые зачастую ленятся вовремя отслеживать уровень сахара в крови, пояснила Аргир. Также датчики необходимы для детей – в приложения нельзя внести данные вручную, поэтому в случае, если измерение пропущено, родители будут об этом знать.

«Врач также будет видеть, регулярно ли пациент измеряет сахар, насколько он следует рекомендациям врача», — подытожила специалист.

Напомним, в сентябре сообщалось о перебоях в России с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Позднее Минздрав опроверг эту информацию – по данным ведомства, проводится предрегистрационная оценка новых иностранных и отечественных моделей данного оборудования.

Ученые ранее выявили связь между курением и риском развития диабета второго типа.