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Россиянам рассказали, как не допустить появления синдрома «сухого глаза»

RuNews24: синдром сухого глаза может возникнуть из-за нарушения состава слезы

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Depositphotos

Синдром сухого глаза характеризуется ощущением песка в глазах, сухостью, слезотечением, покраснением глаз, которые усиливаются к вечеру. О том, почему он появляется и какие меры профилактики можно предпринять, пишет RuNews24 со ссылкой на экспертов.

Причины появления данного синдрома разделяются на две группы — нарушение состава слезы и ее недостаточная выработка. Чаще всего он встречается у женщин, которые принимают оральные контрацептивы, беременных, людей с системными заболеваниями, пожилых людей старше 65 лет, а также у тех, кто носит контактные линзы.

Чтобы не допустить появления данного недуга, офтальмологи советуют ограничить время, проведенное за компьютером и смартфоном, и чаще моргать. Кроме того, важно скорректировать питание и потреблять больше источников жирных кислот и витамина А. Людям, которые носят контактные линзы, советуют правильно их подбирать и регулярно использовать капли для увлажнения и профилактики дискомфорта.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк до этого говорила, что с синдромом «сухого глаза» помогут справиться увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой.

Ранее американские врачи обнаружили пробиотик для лечения синдрома «сухого глаза».

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