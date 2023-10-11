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Россиянин случайно отравил родственников средством от тараканов

Во Владимирской области мужчина отравил родственников средством от тараканов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Во Владимирской области мужчина случайно отравил четверых родственников средством от тараканов. Об этом сообщает СУ Следственного комитета по региону.

Тела родителей и двоих детей обнаружили в квартире в Юрьев-Польском районе 20 сентября. Они отравились летучим водородным соединением фосфора от средства против тараканов, которое им передал родственник.

Содержащий фосфид алюминия пестицид россиянин взял на территории сельскохозяйственного предприятия, где работал. Средство от насекомых некоторое время хранилось в квартире семьи.

Мужчину, передавшего родственникам ядовитое средство от тараканов, задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело и предъявили ему обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее серийный отравитель в подмосковных электричках получил 22,5 года лишения свободы.

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