В музее транспорта Москвы сообщили, что в аварию на «Печатниках» попала не их «Яуза»

Поезд «Яуза» — один из участников утреннего столкновения на станции метро «Печатники» — не является экспонатом Музея транспорта Москвы. Об этом «Газете.Ru» сообщила PR-директор музея Дарья Хасанова.

«Это не наш экспонат, могу сказать точно. Наш экспонат сейчас находится на последней стадии реставрации, он стоит в ВРК «Выхино». Это Яуза, которая будет представлена у нас на подземном уровне экспозиции. Это точно не музейный экспонат, по крайней мере не Музея транспорта Москвы», — объяснила Хасанова.

В среду, 11 октября, два состава столкнулись на станции московского метрополитена «Печатники». Один из них — поезд «Яуза», который могли перегонять в депо «Измайлово». Как пишeт издание MSK1, составом управлял ревизор по безопасности Московского метрополитена Николай Козлов.

В метро Москвы причиной столкновения двух поездов назвали принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС машинистом «Яузы».

Как сообщают участники сайта «ТрансФото», в аварию попал вагон типа 81-720.1 «Яуза» под номером 34. На транспортном форуме «Яуза» пишут, что состав перегоняли своим ходом из депо «Печатники» в депо «Измайлово» на хранение.

Поезд «Яуза» был разработан в начале 90-х годов. Он был снят с эксплуатации в 2019 году после столкновения двух составов в оборотном тупике станции «Каширская». Большую часть составов утилизировали.

Ранее стало известно, что пассажирка метро ударилась головой во время столкновения поездов на станции «Печатники». Всего известно о пяти пострадавших.