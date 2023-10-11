В Башкирии троих разыскиваемых военных нашли погибшими

Трое военных из Башкирии, которых разыскивали в приграничных областях по подозрению в убийстве, найдены погибшими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным информационного ресурса, мужчин с позывными «Якудза», «Раф», и «Святой» убили из-за того, что они стали свидетелями другого преступления. По словам родственников и сослуживцев погибших, фрагменты тел Ильшата, Салавата и Айдара были обнаружены в лесополосе недалеко от военной части в начале сентября. Позже выяснилось, что они были убиты 21 августа, в день их пропажи. Уточняется, что мужчин закидали гранатами, а затем их тела сожгли.

Как рассказали родственникам погибших следователи, от военных могли избавиться как от лишних свидетелей, поскольку они могли видеть убийство ещё одного сослуживца, бойца с позывным «Артист».

Как сообщили сослуживцы и родственники погибших, по подозрению в убийстве четверых военных были задержаны командир добровольческого отряда «Ватан» Рамиль У. с позывным «Самурай» и его водитель.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что троих военных из Башкирии разыскивают в приграничных областях по подозрению в убийстве на территории Луганской народной республики (ЛНР) недалеко от города Старобельск.

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