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Стало известно, в каких местах в России запретят курить вейпы и кальяны

МЧС: вейпы и кальяны запретят курить на территории особых и режимных объектов

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МЧС России на официальном уровне введет запрет на курение вейпов в общественных местах и разрешит жечь траву и мусор на участках, следует из новой редакции Правил противопожарного режима. Ее проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, теперь вейпы, электронные сигареты и кальяны нельзя будет курить на территории особых и режимных объектов — складов и баз, сенокосных угодий, объектов транспорта, торговли, больниц, школ и детских садов. Помимо этого, теперь курение будет запрещено в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами, а также во время проведения дорожных работ.

Жечь траву и мусор на частных землях теперь разрешено, однако, только в отдельных местах, где приготовлено все необходимое на случай пожара, в том числе, запас воды, инструмент и, например, негорючая металлическая бочка.

Исследование BestDoctor, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство опрошенных россиян (55%) одобряют закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. А почти каждый второй респондент (46%) выступает за полный запрет электронных сигарет и вейпов.

Ранее был раскрыт вред электронных сигарет для здоровья зубов и полости рта.

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