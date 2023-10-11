Подросток пострадал при столкновении поездов на станции метро «Печатники»

При столкновении поездов на станции метро «Печатники» в Москве пострадал подросток. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, у пострадавшего ребенка закрытая черепно-мозговая травма. Таким образом число пострадавших увеличилось до четырех человек.

До этого было известно о трех пострадавших в инциденте: машинисте и двух пассажирках. Машиниста зажало между столкнувшимися составами, его пришлось вытаскивать спасателям.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда, прибывшего из депо, на другой поезд, стоящий на станции. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что среди пассажиров нет серьезно пострадавших, травму получил только машинист поезда, которому оказали медицинскую помощь.

Предположительно, инцидент произошел из-за неисправности состава. По словам источника ТАСС, также рассматривается версия ошибки машиниста. Он заверил, что точная причина столкновения поездов будет установлена в ходе проверки.

Ранее в метро Москвы мужчина избил мешавшего пройти пассажира на станции «Семеновская».