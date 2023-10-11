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МИД Норвегии предложил гражданам эвакуироваться из Израиля за свой счет

МИД Норвегии пообещал вывезти граждан из Израиля, но потребовал оплатить билеты

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Itai Ron/Reuters

МИД Норвегии пообещал вывезти граждан из Израиля, но потребовал оплатить билеты, сообщает телеканал NRK со ссылкой на главу ведомства королевства Анникен Витфельдт.

«Мы только что разослали норвежцам, находящимся в этих районах, сообщение о том, что мы готовим самолет для доставки их домой», — заявила Витфельдт.

Она добавила, что желающим эвакуироваться необходимо сообщить об этом властям — при этом МИД готовит также дополнительный рейс, однако на оба рейса подданные норвежской короны обязаны приобрести билеты самостоятельно.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что канадских граждан планируется эвакуировать из Израиля с помощью военных самолетов.

На самолеты военно-воздушных сил Канады будут допускаться не только граждане страны, но и члены их семей, имеющие другое гражданство. Кроме того, канадские власти окажут помощь тем, кто не может самостоятельно добраться до аэропорта Тель-Авива.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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