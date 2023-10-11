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Новосибирские стриптизерши не поделили клиента и устроили потасовку в баре

В Новосибирске две стриптизерши подрались из-за клиента

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Depositphotos

В Новосибирске бойцам пришлось разнимать двух стриптизерш, одной из которых клиент не заплатил. Об этом сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел в баре. По словам одной из участниц, в это место они с коллегой пришли по приглашению мужчины. Он заплатил за приватное общение только одной из них. Второй это не понравилось, так как из-за этого женщина напрасно ушла с рабочего места.

В результате стриптизерша предъявила претензии коллеге и завязалась драка. О деталях и том, пострадал ли кто-то в конфликте, не сообщается.

На место прибыли сотрудники агентства безопасности и разняли женщин. В результате зачинщицу конфликта задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее певица Бритни Спирс устроила откровенную фотосессию с шестом для стриптиза.

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