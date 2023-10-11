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Израиль сообщил, что число погибших в результате атаки ХАМАС выросло до 1200 человек

В Израиле заявили о 1200 жертвах атаки ХАМАС

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«Газета.Ru»

По меньшей мере 1200 человек погибли в результате нападений ХАМАС на Израиль, сообщила утром в среду общественная телекомпания Кан.

Во вторник Армейское радио Израиля сообщило, что по меньшей мере 1000 человек погибли после того, как «ХАМАС начал в субботу беспрецедентное и жестокое нападение на территории Израиля».

По данным ЦАХАЛ, десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дараджа-Туффа в секторе Газа рано утром в среду по местному времени.

Израиль наносит авиаудары по сектору Газа, поражая сотни целей и превращая кварталы в руины.
«Кроме того, был нанесен удар по террористической инфраструктуре, используемой террористической организацией «Исламский джихад» (организация запрещена в России), — говорится в сообщении.

Ранее CNN информировал, что Израиль, официально объявивший войну ХАМАС, теперь наносит авиаудары по густонаселенному району. В результате чего погибли по меньшей мере 900 человек, в том числе сотни детей, женщин и целые семьи, по данным палестинского министерства здравоохранения. По данным ведомства, еще тысячи получили ранения.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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