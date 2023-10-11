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Россияне научились разбираться в экомаркировках

Почти 80% россиян знают об экомаркировках в деталях или поверхностно

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Depositphotos

Почти половина россиян (49%) знает, что такое экомаркировка и для чего она нужна. Это показало исследование SYNERGETIC, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще около 30% поверхностно знакомы с термином, но не разбираются в деталях, остальные 20% не слышали о нем ничего. Опрос был приурочен ко Всемирному дню экомаркировки, который в этом году отмечается 12 октября.

Самой известной среди опрошенных стала российская маркировка «Листок жизни»: ее знают 75% россиян. На втором месте — британская этическая маркировка Vegan Society, ее знает половина опрошенных (51%). На третьем месте по популярности — итальянская маркировка ICEA, с ней знаком каждый третий (36%).

При этом почти каждый третий россиянин обращает внимание на экомаркировку при покупке товаров для детей (30%), примерно столько же — при покупке бытовой химии (38%) и уходовой косметики (37%).

Ранее в России стартовал проект по применению нейросети для очищения страны от мусора.

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