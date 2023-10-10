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В ЛНР правоохранители выявили схему продажи недвижимости украинскими силовиками

В ЛНР была раскрыта схема по продаже украинскими силовиками недвижимости

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tolstyh.livejournal.com

В ЛНР правоохранительными органами была выявлена схема, с помощью которой украинские чиновники и силовики пытались продать находящуюся на территории республики недвижимость. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

Согласно действующему законодательству, для продажи на территории ЛНР недвижимого имущества в ряде случаев необходимо личное присутствие. Источник напомнил, что украинским чиновникам и силовикам въезд в ЛНР запрещен, в отношении многих из них введены санкции и возбуждены уголовные дела. Однако несмотря на это, их имущество, находящееся в ЛНР, в том числе квартиры и дома, начали продаваться.

Источники отметил, что украинские чиновники и силовики проявили особенную активность в 2023 году. Большинство сделок осуществить не удалось. Кроме того, в результате оперативной работы были выявлены раннее уже проведенные сделки, в том числе с участием сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). В частности, бывший пресс-секретарь управления СБУ в Луганской области Юлия Ерёменко и сотрудник СБУ Александр Попович, вступив в преступный сговор сговор с местными нотариусами, продали свое имущество в Луганске.

Собеседник агентства пояснил, что доверенности были оформлены дистанционно, без личного присутствия продавцов. В связи с этим, обычные жители ЛНР, купившие такое имущество, приобрели его незаконно, поневоле став участниками преступной схемы.

Ранее сообщалось, что житель Луганска приговорен к 17 годам строгого режима за госизмену и теракт.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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