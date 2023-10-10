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Член Общественной палаты заявил об отсутствии свободы слова на YouTube

Александр Малькевич: YouTube забыл о своей первоначальной миссии

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Unsplash

Давно известно, что никакой свободы слова на YouTube нет, но всякий раз модераторы онлайн-площадки пытаются это торжественно, ярко и убедительно продемонстрировать. Такое мнение, комментируя информацию о блокировке канала поддерживающего Россию американского журналиста Джексона Хинкла, «Газете.Ru» высказал первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По мнению эксперта, «западных деятелей не смущает, что весь мир видит их тенденциозный подход», они не скрывают, что никакой объективности в их действиях нет, что есть одна утвержденная повестка, по которой они идут.

«Объективная картина мира — это уже не про YouTube. Видеохостинг совсем забыл о своей первоначальной миссии: дать каждому возможность высказаться. От нее остались только слова на сайте YouTube, за которыми нет абсолютно никаких реальных действий», — заявил общественник.

Александр Малькевич считает, что альтернативная картина мира, которая хоть немного идет вразрез с официальной политикой Запада, неприемлема для YouTube. Особенно если речь идет о пророссийских взглядах.

«Хотя другого ждать и не приходится от онлайн-площадки, которая превратилась в рупор западной пропаганды в сети», — говорит эксперт, добавляя, что «объективность на YouTube уже под запретом».

Малькевич констатирует, что платформа блокирует даже американцев, «которые стараются донести до соотечественников правду, показать, что Россия — это не агрессор».

При этом эксперт отмечает, что видеохостинг продолжает распространять лживый и деструктивный контент. Он не исключает, что таким образом власти США пытаются насильно привить русофобию.

«Против России развязана коллективным Западом информационная война. И YouTube в ней — один из главных инструментов по распространению западной пропаганды», — заявил член ОП РФ.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал канал поддерживавшего Россию американского журналиста Джексона Хинкла. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X.

Американский журналист отметил, что до удаления на его профиль, называвшийся The Dive with Jackson Hinkle («Погружение с Джексоном Хинклом»), было подписано 300 тыс. пользователей.

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