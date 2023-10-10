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Назван срок запуска в России новой льготной ипотеки для сотрудников ОПК

Минпромторг: ипотеку под 5% для сотрудников ОПК запустят до конца 2023 года

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Заместитель главы Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что ипотеку под 5% для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) запустят до конца 2023 года, передает ТАСС.

Точных сроков запуска новой госпрограммы жилищных кредитов он не назвал.

Ранее сообщалось, что Банк России обеспокоен ухудшением стандартов кредитования в ипотеке и может вернуться к обсуждению введения ограничений на выдачу таких кредитов.

По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, регулятор наблюдает снижение требований к заемщикам в ипотеке — растет доля кредитов с высоким соотношением долга к доходам заемщика и низким первоначальным взносом. «Возможно, к вопросу о макропруденциальных лимитах в ипотеке стоит вернуться», — уточнила Данилова.

Изначально обсуждались ограничения на выдачу как ипотечных, так и потребительских кредитов. Однако в итоге лимиты ввели только для вторых.

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