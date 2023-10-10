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Школьница забеременела от мужа сестры

Девятиклассница из Казахстана забеременела от мужа сестры

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Depositphotos

В городе Талдыкорган (Казастан) школьница забеременела от родственника. Об этом сообщает издание Zakon.kz.

Факт беременности открылся на медицинском осмотре, который подросток должна была пройти перед поступлением в колледж. После обследования врачи передали информацию о беременности несовершеннолетней в полицию.

Отцом ребенка, как утверждает подросток является 21-летний супруг ее старшей сестры.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16–летнего возраста».

Ранее в Бурятии мужчина получил 17 лет колонии за изнасилование дочери.

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