Школьница забеременела от мужа сестры

В городе Талдыкорган (Казастан) школьница забеременела от родственника. Об этом сообщает издание Zakon.kz.

Факт беременности открылся на медицинском осмотре, который подросток должна была пройти перед поступлением в колледж. После обследования врачи передали информацию о беременности несовершеннолетней в полицию.

Отцом ребенка, как утверждает подросток является 21-летний супруг ее старшей сестры.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16–летнего возраста».

Ранее в Бурятии мужчина получил 17 лет колонии за изнасилование дочери.