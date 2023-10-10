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Россиянин изнасиловал дочь и угрожал стрельбой полицейским

В Бурятии мужчина получил 17 лет колонии за изнасилование дочери

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СК РФ по Республике Бурятия

В Закаменском районе Бурятии вынесли приговор местному жителю, который надругался над несовершеннолетней дочерью и угрожал стрельбой наряду полиции. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в октябре 2022 года в небольшом улусе на территории Закаменского района Бурятии. 38-летний мужчина распивал дома алкогольные напитки, в квартире также находилась его несовершеннолетняя дочь.

Отец набросился на ребенка и изнасиловал ее, девочка позвонила в полицию. На место происшествия прибыла следственная группа и фельдшер скорой помощи, пьяный сельчанин вооружился охотничьим ружьем, вышел во двор и стал целиться в полицейских.

После предупредительного выстрела в воздух сотрудники полиции открыли огонь и ранили мужчину в бедро. Злоумышленника задержали, в ходе обыска изъято нарезное ружье, которым он владел незаконно.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела о изнасиловании и нападении на представителя власти, приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге хоккеистов заподозрили в изнасиловании 12-летнего спортсмена клюшкой.

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