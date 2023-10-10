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Россиянам перечислили первые признаки опасного менингита

Профессор Шафалинов: резкая головная боль может быть признаком менингита

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Depositphotos

Первыми симптомами менингита являются резкая головная боль и спазм мышц шеи, который не позволяет человеку наклонить голову и дотронуться подбородком груди. Об этом Tsargrad.tv рассказал профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

Он пояснил, что заболевание может быть вирусным и бактериальным. Последнее является более тяжелым, оно вызывается менингококком, пневмококком, золотистым стафилококком.

«Как только появляются подобные симптомы — это признаки менингита. Скорее всего, бактериальной природы. В таких случаях нужна госпитализация и своевременное лечение. С тех пор, как я, будучи студентом, изучил менингит, то каждый раз, когда у меня поднималась температура до 39 градусов, я делал так: доставал подбородком до груди и понимал, что это не менингит. Это легко запомнить и коллегам, и родителям», — отметил эксперт.

По словам специалиста, менингит передается воздушно-капельным путем от больного человека.

«Самым точным методом диагностики менингита является спинно-мозговая пункция. Стандартный врач ее точно не выполнит, поэтому надо ориентироваться в первую очередь на симптомы. А уже исходя из этого — назначать лечение», — добавил Шафалинов.

Ученые из Южноафриканского совета медицинских исследований до этого выяснили, что вакцинация матери может предотвратить заражение младенцев стрептококком группы В. Эта бактерия — основная причина менингита и сепсиса (заражения крови) у детей.

Ранее врач назвала четыре важные для детей прививки.

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