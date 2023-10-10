Бизнесмен хочет отсудить у блогера Аяза Шабутдинова 1,5 млн рублей после неудачной сделки

Бизнесмен из Свердловской области требует у блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова 1,5 миллиона рублей через суд. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мужчина не раз вкладывал деньги в бизнесы блогера, но проблем с ними не возникало. Затем он решил инвестировать в один из проектов Шабутдинова с базой в Екатеринбурге и для этого перевел миллион рублей на счет жены местного предпринимателя. По результатам сделки он рассчитывал получить семь миллионов дивидендов.

Так как деньги не поступали, инвестор начал беспокоиться. К нему обратилась помощница блогера и предложила выкупить его долю в проекте за 500 тысяч рублей. Дополнительно мужчина должен был получить 1,5 миллиона рублей.

Спустя некоторое время компания Шабутдиноваа перевел ему 500 тысяч и перестала выходить на связь. Предложенные 1,5 миллиона рублей предприниматель так и не получил, поэтому подал иск в отношении блогера.

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