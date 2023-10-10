Врачи спасли россиянку с рыбьей костью в пищеводе

Врачи Областной клинической больницы в Саратове спасли женщину с костью, застрявшей в пищеводе. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Жительница города Пугачев поступила в больницу в тяжелом состоянии. Как рассказал заведующий торакальным отделением больницы Димитрий Новиков, пациентка с трудом дышала, а пища практически не проходила в пищевод.

По словам женщины, она ела рыбу, но не заметила никакой кости. Пациентка отмечала боль в пищеводе, грудной клетке, ей было трудно глотать. Рентген в районной больнице ничего не показал, но неприятные симптомы продолжали беспокоить, а позже к ним добавилась высокая температура.

На КТ врачи областной больницы увидели, что у женщины в пищеводе застряла рыбья кость, которая проткнула часть пищеварительного канала и вышла в область средостения.

«Это очень опасное состояние. Кроме того, у пациентки оказалась редкая группа крови. Потребовалось четыре операции, несколько недель лечения в реанимации, мощная медикаментозная терапия», — отметил Новиков.

Сейчас, по словам медика, женщина пошла на поправку.

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