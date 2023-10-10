На Украине прошли обыски у мэра Мукачево из-за подозрений в коррупции

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у мэра города Мукачево в Закарпатской области Андрея Балоги из-за махинаций с реализацией земельных участков. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кроме того, силовики побывали и у главы Мукачевского райсовета Михаила Ланьо.

По данным источников, чиновники попали под подозрение из-за махинации с продажей коммунальной земли в центре Мукачево на берегу реки Латорица. Цену одного из участков занизили в десять раз, благодаря чему бюджет потерял 100 млн гривен (274 млн рублей).

10 октября на Украине двум экс-чиновникам предъявили обвинения из-за закупок обмундирования. В настоящий момент имена фигурантов следственных действий не раскрываются. Известно, что общий объем незаконных сделок, которые заключались подозреваемыми, составляет более 38 млн долларов.

До этого бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Украина не может вступить в ЕС из-за коррупции.

Ранее политолог раскрыл смысл громких отставок на Украине.