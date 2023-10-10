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Пассажиры совершили более 650 тыс. поездок по новой ветви D3 между Останкино и Электрозаводской

Ликсутов: МЦД-3 помог разгрузить метро и автомагистрали

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы, Правительство Москвы

Новая ветка D3 «Ленинградско-Казанский» изменила передвижение по Москве, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, с момента запуска 17 августа пассажиры совершили уже более 650 тыс. поездок по новой Митьковской соединительной ветви D3 между Останкино и Электрозаводской.

«Мы уже видим, как D3 «Ленинградско-Казанский» изменил передвижение по городу: разгружаются метрополитен и автомагистрали, пассажиры строят новые маршруты и выбирают МЦД для поездок по городу. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим повышать комфорт диаметров, чтобы они становились еще востребованнее для коротких поездок внутри столицы», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что раньше по Митьковской ветви между Ленинградским и Казанским направлениями не ходили городские поезда, а сейчас это направление стало популярным среди пассажиров.

Ликсутов отметил, что сейчас поезда едут между Останкино и Электрозаводской без остановок, но в будущем здесь появится новая станция Митьково.

«На Митьково также будет доступна пересадка на Сокольническую линию метро и БКЛ, а на Рижской будут останавливаться три диаметра – D2 «Курско-Рижский», D3 «Ленинградско-Казанский», D4 «Калужско-Нижегородский», а еще будет организована удобная пересадка на Калужско-Рижскую линию метро и БКЛ», - добавил Ликсутов.

Напомним, МЦД-3 открылось 17 августа 2023 года. На новом диаметре пассажиры могут сделать пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.

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