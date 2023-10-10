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Блогер съел зараженную ленточными червями рыбу ради просмотров

Oddity Central: блогер из США съел зараженную ленточными червями рыбу ради просмотров

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nick_kratka/TikTok

Блогер съел зараженную ленточными червями рыбу ради просмотров, пишет Oddity Central. Позже он описал свои ощущения и пожаловался на боли в животе.

23-летний Никола Кратка из Флориды решил стать популярным блогером и ради этого съел кусок рыбы, зараженной ленточными червями. По словам мужчины, он понимал, что такая трапеза может негативно сказаться на его здоровье, но все равно решил рискнуть.

Вскоре после этого Никола начал жаловаться на боли в животе, тошноту, диарею и слабость. В итоге Кратке пришлось обратиться за медицинской помощью и начать принимать препараты от глистов. Тем не менее, блогер заявил, что ни о чем не жалеет.

«Я идиот, не буду врать. Но я ни о чем не жалею, буду продолжать экстремально питаться, пока жив», — прокомментировал американец.

Американцу удалось добиться своей цели — зрители его заметили. Правда, люди оставляли негативные комментарии и обвиняли американца в отсутствии здравого смысла.

Ранее в США арестовали 11-летнюю девочку за ложный донос о похищении человека ради лайков.

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