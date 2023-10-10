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Скончался глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков

Mash: скоропостижно скончался 47-летний мэр Подольска Дмитрий Жариков

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Телеграм-канал «Дмитрий Жариков»

Умер глава подмосковного Подольска 47-летний Дмитрий Жариков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Скончался глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков. Ему было всего 47 лет, город он возглавил в прошлом году», — уточнили в сообщении.

По предварительным данным причиной смерти стал сердечный приступ. В администрации Подольска отменили традиционное еженедельное оперативное совещание. Кроме того, о кончине Жарикова начали оповещать городские службы.

9 октября глава Подольска проверял обновленный стадион «Весна». Об этом он написал в своем Telegram-канале. В ночь на вторник Жарикова не стало.

8 октября стало известно, что умерла Народная артистка Украинской ССР, певица Нина Матвиенко, известная по роли Вали в фильме «Как закалялась сталь». Ей было 75 лет. Украинская исполнительница Наталья Могилевская написала в соцсети, что Матвиенко отказалась от помощи врачей незадолго до своей смерти.

Ранее секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов умер в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке.

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