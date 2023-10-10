В России начали тестировать новые электронные системы голосования

В России стартовал первый этап общероссийской тренировки по испытанию новых технических комплексов ГАС «Выборы», ПТК ДЭГ и Цифровой платформы, сообщает пресс-служба Независимого общероссийского мониторинга (НОМ).

Подготовительный этап, который предварит тестирование новых систем, будет проводиться в течение месяца, до 31 октября.

Как напомнил член ЦИК РФ Антон Лопатин, с 9 по 31 октября будет проходить подготовительный этап общероссийского тестирования систем ГАС «Выборы», ПТК ДЭГ и Цифровой платформы. В этот период будет проходить обучение системных администраторов и руководителей информационных центров работе с новым программным обеспечением Цифровой платформы.

В рамках первого этапа будут проводиться работы по подготовке перечня исходных данных для контрольных примеров, разработка сценария и регламента обмена информации для Цифровой платформы.

Члены избирательных комиссий, системные операторы, смогут протестировать новые программно-технические комплексы в действии – перед общероссийской тренировкой комплексы будут апробированы на предмет понятности интерфейса и возможных ошибок, пояснил председатель ТИК ДЭГ на выборах 10 сентября 2023 года Олег Артамонов.

«В рамках подготовки будет проводиться тестирование с участием «профессиональных» пользователей системы, то есть членов избирательных комиссий, информационных центров, операторов системы — проверка, насколько интуитивно понятен интерфейс для участников, хорошо ли налажено их взаимодействие друг с другом», — рассказал IT-специалист.

Антон Лопатин отметил, что уже сейчас можно говорить о готовности ГАС «Выборы» 2.0, однако для введения ее в эксплуатацию требуется предварительное тестирование.