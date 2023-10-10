СК завершил расследование дела об убийстве военкора Татарского

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела о взрыве в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой, которая обвиняется в совершении преступлений по статьям о теракте, который совершен организованной группой и повлек причинение смерти человеку, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление.

К уголовной ответственности по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления привлечен и Дмитрий Касинцев, который обвиняется в укрывательстве Треповой в своей квартире.

По версии следствия, 2 апреля этого года Трепова, выполняя указания лиц с территории Украины, принесла в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. В результате взрыва военкор погиб, ранения различной степени тяжести получили 52 находившихся в кафе человека.

Как установило следствие, это преступление готовилось на территории Украины. Целью теракта было устрашение населения и побуждение «к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ», заявили в СК.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд. Расследование в отношении гражданина Украины Юрия Денисова и журналиста Романа Попкова, которых объявили в международный розыск и заочно арестовали за организацию теракта, и иных причастных к совершению преступления лиц, продолжается.

Ранее срок следствия по делу об убийстве Татарского продлили до 2 декабря.

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