Россияне назвали самые частые причины увольнения

Чаще всего жители России увольняются с работы из-за отсутствия профессионального развития – об этом заявили 42% участников опроса, проведенного аналитиками Русской школы управления (РШУ). Еще 39% респондентов причиной назвали низкие зарплаты, пишет RT со ссылкой на результаты исследования.

На эмоциональное или профессиональное выгорание пожаловались 37% опрошенных, 29% респондентов ушли с работы из-за отсутствия карьерного роста. Напряженные отношения с начальством стали причиной увольнения 29% опрошенных, еще 23% пожелали сменить сферу деятельности.

Примечательно, что 67% участников опроса сообщили, что до конца года намерены сменить работу.

Работодатели зачастую пытаются отговорить сотрудников от увольнения – об этом рассказали 75% респондентов. Так, некоторым предлагали более высокую зарплату (24%), повышение (20%), премии и денежные бонусы (10%). Отговорить сотрудников от увольнения руководителям компаний удавалось почти в половине случаев (47%).

В исследовании участвовали более тысячи сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса.

Ранее выяснилось, что каждый четвертый россиянин при увольнении столкнулся с тем, что руководитель отказывался подписать заявление об уходе. Зачастую работникам приходилось соглашаться на более длительную отработку, чем полагается по закону, или брать на себя поиск и обучение преемника.