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В учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах

Ректор Торкунов: в учебниках истории изменят главу о репрессированных народах

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Алексей Майшев/РИА Новости

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал РИА Новости, что в учебниках истории для старшеклассников к началу нового учебного года ожидаются правки.

По словам Торкунова, который также является одним из автором учебника, в книге будет скорректирован один абзац в главе о репрессированных народах. В указанном разделе говорится о том, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению в восточные регионы.

Ректор МГИМО отметил, что учебник по отечественной истории «40 раз переписывался», как в царское время, так и в современности. По слова Торкунова, это естественный процесс.

В конце сентября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что в новых учебниках по истории, автором которых является экс-министр культуры Владимир Мединский, исправят главу о репрессиях. По словам спикера, вышедшее пособие вызвало недовольство у представителей репрессированных народов СССР, после чего глава региона Рамзан Кадыров поручил ему «разобраться».

Ранее в России выступили против создания электронной школьной библиотеки.

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