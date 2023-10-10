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Большинство россиян пожаловались на токсичное общение в семье и на работе

Более 70% россиян сталкиваются с токсичным общением в семье или на работе

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Shutterstock

Большая часть — 70% — россиян сталкиваются с токсичным общением в семье или на работе. Это показало исследование «Доктис», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство из тех, кто сталкивается с токсичным общением, сказали, что происходит это на работе (21% опрошенных). 13% испытывают токсичное отношение в семье со стороны мужа или жены и 11% — со стороны родителей. 13% участников опроса сказали, что токсичное общение их преследует везде, а 14% признались, что сами токсичны. При этом 28% участников опроса ответили, что не встречают в своей жизни токсичности со стороны других людей или затрудняются ее определить.

Более 50% опрошенных сказали, что не готовы терпеть токсичность: 32% отвечают на токсичное общение грубо, взаимной токсичностью, а 20% пытаются отстаивать свои личные границы без конфликта и просят, чтобы с ними так не говорили. 25% участников опроса токсичность огорчает, но они ее терпят. 18% не обращают внимания, считая такое общение нормой, а 5% опрошенных обращаются за помощью к психологам.

Самой токсичной фразой, которую можно услышать от начальника, большинство опрошенных выбрали «Тут тебя никто не держит». Самой токсичной в семье опрошенные признали фразу «Мало ли что ты хочешь!».

Ранее россиянам рассказали, как наладить отношения с токсичным коллегой.

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