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У россиянки после тренировки дважды остановилось сердце

В Тюмени спасли пенсионерку после двух остановок сердца

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Haggardous50000/Shutterstock

Жительницу Тюмени спасли медики и муж, который заметил, что у супруги остановилось сердце, когда она заснула дома после тренировки. Об этом сообщается в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи региона.

66-летняя женщина вернулась домой после занятий спортом, прилегла на диван отдохнуть и заснула, внезапный сильный храп обеспокоил ее мужа. Он заметил, что жена начала испытывать сложности с дыханием и синеть. Пока сын вызывал скорую помощь, мужчина начал непрямой массаж сердца. За несколько минут ему удалось «запустить» сердце жены, женщина очнулась и пришла в себя.

В это время на вызов прибыла бригада скорой помощи, когда медики пытались снять кардиограмму, у пациентки произошла вторая остановка сердца. Тюменку экстренно госпитализировали, сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает, она готовится к выписке.

Ранее в Саратове у четырехлетнего мальчика во время посещения бани остановилось сердце.

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