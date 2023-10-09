В честь Всемирного дня почты Сергей Кириенко вручил награды сотрудникам «Почты Херсон»

В честь Всемирного дня почты первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награды руководителю и сотрудникам «Почты Херсон». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава нового региона отметил, что руководителю ГУП «Почта Херсон» Виктору Фирману была вручена почетная грамота президента РФ. Также благодарности президента получили заместители руководителя — Римма Петрова и Дмитрий Шкляр.

Кроме того, почетными грамотами министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области наградили лучших сотрудников предприятия.

Также благодарность президента вручили главному редактору Херсонской областной телерадиокомпании «Таврия» Анне Коробовой.

Владимир Сальдо уточнил, что за год работы «Почта Херсон» открыла около 500 отделений в регионе, которые оказывают жителям области весь спектр почтовых услуг. Главная задача предприятия, по словам главы региона — доставка пенсий и социальных пособий по всей Херсонской области и прифронтовой зоне.

«Несмотря на сложности и опасность, все выплаты осуществляются качественно и вовремя», — указал Сальдо.